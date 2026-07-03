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Курье — об Андреевой на Уимблдоне: Крейчикова чувствует себя на этом покрытии увереннее

Курье — об Андреевой на Уимблдоне: Крейчикова чувствует себя на этом покрытии увереннее
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Джим Курье высказался о поражении пятой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой во втором круге Уимблдона-2026. Россиянка уступила Барборе Крейчиковой со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2026, среда. 18:40 МСК
Барбора Крейчикова
38
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 4
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«В целом победа на Открытом чемпионате Франции не является гарантией отличных результатов на травяных кортах. Покрытия совершенно разные. Поэтому победа в первом раунде не обязательно означает, что вы будете в отличной форме.

Андреева ещё так молода. Её карьера стремительно развивается. На этом пути её ждут многочисленные трудности и испытания. Думаю, этот матч был очень напряжённым.

Но на самом деле поражение от Барборы на этом покрытии не должно никого удивлять. И действительно, не должно, потому что Крейчикова чувствует себя на этом покрытии гораздо увереннее, чем Мирра», — приводит слова Курье Tennis Head.

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