Роман Сафиуллин — Жоао Фонсека: россиянин выиграл стартовый сет третьего круга Уимблдона

Сегодня, 3 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В третьем круге соревнований 132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин играет с представителем Бразилии Жоао Фонсекой (27-й в рейтинге). После первого сета счёт 6:3 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте 40 минут.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Сафиуллина и Фонсеки. Теннисисты впервые играют друг с другом на уровне ATP.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.