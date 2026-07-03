Роман Сафиуллин — Жоао Фонсека: россиянин выиграл стартовый сет третьего круга Уимблдона
Поделиться
Сегодня, 3 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В третьем круге соревнований 132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин играет с представителем Бразилии Жоао Фонсекой (27-й в рейтинге). После первого сета счёт 6:3 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте 40 минут.
Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 13:10 МСК
132
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|
|3
27
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Сафиуллина и Фонсеки. Теннисисты впервые играют друг с другом на уровне ATP.
Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 июля 2026
-
14:18
-
13:55
-
13:36
-
13:15
-
12:18
-
11:30
-
11:04
-
11:00
-
10:54
-
10:50
-
10:41
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
08:30
-
00:57
-
00:48
-
00:36
-
00:24
-
00:13
-
00:02
- 2 июля 2026
-
23:49
-
23:32
-
23:21
-
23:08
-
22:59
-
22:52
-
22:44
-
22:03
-
21:54
-
21:44
-
21:26
-
21:20