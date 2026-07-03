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«Всё, что остаётся, — просто улыбнуться». Димитров — о закрытии крыши в матче на Уимблдоне

«Всё, что остаётся, — просто улыбнуться». Димитров — о закрытии крыши в матче на Уимблдоне
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146-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров рассказал, что закрытие крыши во втором круге Уимблдона напомнило ему матч с Янником Синнером в прошлом году, когда он получил травму.

Во втором круге соревнований Димитров обыграл чеха Якуба Меншика со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 7:5, 6:3.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 19:40 МСК
Якуб Меншик
18
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 5 3
7 7 		4 7 6
             
Григор Димитров
146
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

— Мы слышали, как вы крикнули в сторону своей ложи, когда закрывали крышу: «Как в прошлом году». Интересно, насколько этот прошлый эпизод иногда нависает над вами в такие моменты? Всё ещё всплывает в памяти?
— Да, действительно. В четвёртом сете было не лучшее начало. Слушайте, конечно, я посмотрел вверх четыре‑пять раз. Надеялся закончить матч до того, как крыша снова закроется. Это было почти как дежавю. Всё, что остаётся, — просто улыбнуться этому. То, что случилось в прошлом, остаётся там. Прими то, что будет дальше, будь то хорошее или плохое. Сегодня всё было именно об этом, — сказал Димитров в интервью на корте.

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