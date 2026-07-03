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Роман Сафиуллин — Жоао Фонсека: россиянин в сете от выхода в 1/8 финала Уимблдона

Роман Сафиуллин — Жоао Фонсека: россиянин в сете от выхода в 1/8 финала Уимблдона
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Сегодня, 3 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В третьем круге соревнований 132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин играет с представителем Бразилии Жоао Фонсекой (27-й в рейтинге). Счёт 6:3, 6:3 в пользу россиянина. Встреча продолжается 1 час 25 минут.

Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 13:10 МСК
Роман Сафиуллин
132
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		3 3
             
Жоао Фонсека
27
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Сафиуллина и Фонсеки. Теннисисты впервые играют друг с другом на уровне ATP.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

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