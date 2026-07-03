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Белинда Бенчич — Анна Калинская: результат матча 3 июля, счёт 2:1, 3-й круг Уимблдона

Анна Калинская не смогла выйти в четвёртый круг Уимблдона, проиграв Белинде Бенчич
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20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвёртый круг Уимблдона-2026. В третьем круге соревнований она проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (11-я в рейтинге) со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (6:10).

Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 13:05 МСК
Белинда Бенчич
11
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 10
4 		6 6 6
         
Анна Калинская
20
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. В её рамках Калинская шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Бенчич шесть эйсов, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В четвёртом круге соревнований Бенчич сыграет с победительницей матча Клэр Лю (США) — Кори Гауфф (США).

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