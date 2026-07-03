Анна Калинская не смогла выйти в четвёртый круг Уимблдона, проиграв Белинде Бенчич
Поделиться
20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвёртый круг Уимблдона-2026. В третьем круге соревнований она проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (11-я в рейтинге) со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (6:10).
Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 13:05 МСК
11
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|7 10
|
|6
|6 6
20
Анна Калинская
А. Калинская
Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. В её рамках Калинская шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Бенчич шесть эйсов, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.
В четвёртом круге соревнований Бенчич сыграет с победительницей матча Клэр Лю (США) — Кори Гауфф (США).
Материалы по теме
Комментарии
- 3 июля 2026
-
17:20
-
17:12
-
17:00
-
16:36
-
16:15
-
16:02
-
15:35
-
15:22
-
14:38
-
14:18
-
13:55
-
13:36
-
13:15
-
12:18
-
11:30
-
11:04
-
11:00
-
10:54
-
10:50
-
10:41
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
08:30
-
00:57
-
00:48
-
00:36
-
00:24
-
00:13
-
00:02
- 2 июля 2026
-
23:49
-
23:32
-
23:21