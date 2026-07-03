Наоми Осака обыграла Дарью Касаткину и вышла в 1/8 финала Уимблдона
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 14-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в 1/8 финала Уимблдона-2026. В третьем круге соревнований она обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину (65-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.
Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 15:10 МСК
65
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|3
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|6
14
Наоми Осака
Н. Осака
Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Осака пять раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Касаткиной один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.
За выход в четвертьфинал Уимблдона Осака поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Елена Остапенко (Латвия).
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