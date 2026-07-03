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Джессика Пегула — Джессика Бузас Манейро: результат матча 3 июля, счёт 2:0, 3-й круг Уимблдона

Джессика Пегула вышла в 1/8 финала Уимблдона, где может встретиться с Александровой
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвёртый круг Уимблдона-2026. В третьем круге соревнований она обыграла представительницу Испании Джессику Бузас Манейро (52-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.

Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Джессика Бузас Манейро
52
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

Встреча продолжалась 52 минуты. В её рамках Пегула два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Бузас Манейро ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В 1/8 финала Уимблдона Джессика Пегула сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Ива Йович (США).

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