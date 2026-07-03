Джессика Пегула вышла в 1/8 финала Уимблдона, где может встретиться с Александровой
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвёртый круг Уимблдона-2026. В третьем круге соревнований она обыграла представительницу Испании Джессику Бузас Манейро (52-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:3.
Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
|
|3
52
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Встреча продолжалась 52 минуты. В её рамках Пегула два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Бузас Манейро ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
В 1/8 финала Уимблдона Джессика Пегула сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Ива Йович (США).
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