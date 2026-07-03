Виктор Янчук: Сафиуллин стал конкурентоспособен вплоть до десятки сильнейших

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал выход россиянина Романа Сафиуллина в 1/8 финала на Уимблдоне-2026. В третьем круге Роман обыграл Жоао Фонсеку из Бразилии со счётом 6:3, 6:3, 6:3.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|3
«С Сафиуллиным что-то случилось внутри, ментально. Он поверил в себя, особенно после победы над Рублёвым. Сейчас Роман на подъёме, потому что с точки зрения темпа, скорости, ударов всё в порядке — он на хорошем уровне. Просто не хватало стабильности и уверенности, в которых сейчас он прибавил. Это очень важно. Он стал конкурентоспособен вплоть до десятки сильнейших. Это уже такой уровень, где можно претендовать на четвертьфинал. Должно сложиться и повезти. Думаю, Сафиуллин будет играть на равных со всеми предстоящими соперниками», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 3 июля 2026
-
17:20
-
17:12
-
17:00
-
16:36
-
16:15
-
16:02
-
15:35
-
15:22
-
14:38
-
14:18
-
13:55
-
13:36
-
13:15
-
12:18
-
11:30
-
11:04
-
11:00
-
10:54
-
10:50
-
10:41
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
08:30
-
00:57
-
00:48
-
00:36
-
00:24
-
00:13
-
00:02
- 2 июля 2026
-
23:49
-
23:32
-
23:21