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Виктор Янчук: Сафиуллин стал конкурентоспособен вплоть до десятки сильнейших

Виктор Янчук: Сафиуллин стал конкурентоспособен вплоть до десятки сильнейших
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал выход россиянина Романа Сафиуллина в 1/8 финала на Уимблдоне-2026. В третьем круге Роман обыграл Жоао Фонсеку из Бразилии со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 13:10 МСК
Роман Сафиуллин
132
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		3 3
             
Жоао Фонсека
27
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«С Сафиуллиным что-то случилось внутри, ментально. Он поверил в себя, особенно после победы над Рублёвым. Сейчас Роман на подъёме, потому что с точки зрения темпа, скорости, ударов всё в порядке — он на хорошем уровне. Просто не хватало стабильности и уверенности, в которых сейчас он прибавил. Это очень важно. Он стал конкурентоспособен вплоть до десятки сильнейших. Это уже такой уровень, где можно претендовать на четвертьфинал. Должно сложиться и повезти. Думаю, Сафиуллин будет играть на равных со всеми предстоящими соперниками», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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