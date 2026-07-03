Виктор Янчук: Сафиуллин стал конкурентоспособен вплоть до десятки сильнейших

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал выход россиянина Романа Сафиуллина в 1/8 финала на Уимблдоне-2026. В третьем круге Роман обыграл Жоао Фонсеку из Бразилии со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

«С Сафиуллиным что-то случилось внутри, ментально. Он поверил в себя, особенно после победы над Рублёвым. Сейчас Роман на подъёме, потому что с точки зрения темпа, скорости, ударов всё в порядке — он на хорошем уровне. Просто не хватало стабильности и уверенности, в которых сейчас он прибавил. Это очень важно. Он стал конкурентоспособен вплоть до десятки сильнейших. Это уже такой уровень, где можно претендовать на четвертьфинал. Должно сложиться и повезти. Думаю, Сафиуллин будет играть на равных со всеми предстоящими соперниками», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.