Ян-Леннард Штруфф — Даниил Медведев: россиянин уступил первый сет третьего круга Уимблдона
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Сегодня, 3 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге соревнований играет с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом (74-й в рейтинге). Немец выиграл первый сет со счётом 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 50 минут.
Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 16:20 МСК
74
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|
|4
9
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российского и немецкого теннисистов.
Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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