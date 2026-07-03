Ян-Леннард Штруфф — Даниил Медведев: россиянин уступил первый сет третьего круга Уимблдона

Сегодня, 3 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге соревнований играет с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом (74-й в рейтинге). Немец выиграл первый сет со счётом 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 50 минут.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российского и немецкого теннисистов.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.