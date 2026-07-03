Андрей Ольховский объяснил успешный старт Романа Сафиуллина на Уимблдоне

Заслуженный тренер России по теннису Андрей Ольховский объяснил успешный старт 132-й ракетки мира россиянина Романа Сафиуллина на Уимблдоне 2026 года.

«Роман и раньше хорошо играл. Дело в том, что сейчас он почувствовал уверенность. Прошёл через такие матчи — просто молодец! Мне кажется, когда Рома физически чувствует себя хорошо, тогда он играет хорошо. Мне кажется, эти периоды вселяют в него уверенность. Исходя из своего физического состояния Рома хорошо играет, у него есть практически все удары. То есть его обыграть достаточно сложно, когда он играет стабильно. Очень интересно играет. Сегодня не боялся идти вперёд, обострял. Фонсека не справлялся с темпом», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Роман Сафиуллин вышел в четвёртый круг Уимблдона, обыграв бразильского теннисиста Жоао Фонсеку со счётом 6:3, 6:3, 6:3.