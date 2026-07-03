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Екатерина Александрова — Ива Йович, результат матча 3 июля, счёт 1:2, 3 круг Уимблдон

Александрова не смогла выйти в четвёртый круг Уимблдона, проиграв 16-й ракетке мира
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19-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова не сумела выйти в четвёртый круг Уимблдона, проиграв 16-й ракетке мира американской теннисистке Иве Йович. Матч закончился со счётом 3:6, 6:3, 4:6.

Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 15:10 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		3 6
         
Ива Йович
16
США
Ива Йович
И. Йович

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. Александрова сделала шесть эйсов и допустила две двойные ошибки, реализовав при этом 4 брейк-пойнта из 18. Её соперница Йович два раза подала навылет, сделала две двойные ошибки и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из восьми.

В матче четвёртого круга Ива Йович сыграет с четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой (США).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.

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