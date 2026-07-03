Александрова не смогла выйти в четвёртый круг Уимблдона, проиграв 16-й ракетке мира
Поделиться
19-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова не сумела выйти в четвёртый круг Уимблдона, проиграв 16-й ракетке мира американской теннисистке Иве Йович. Матч закончился со счётом 3:6, 6:3, 4:6.
Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 15:10 МСК
19
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|3
|6
16
Ива Йович
И. Йович
Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. Александрова сделала шесть эйсов и допустила две двойные ошибки, реализовав при этом 4 брейк-пойнта из 18. Её соперница Йович два раза подала навылет, сделала две двойные ошибки и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из восьми.
В матче четвёртого круга Ива Йович сыграет с четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой (США).
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 июля 2026
-
17:47
-
17:20
-
17:12
-
17:00
-
16:36
-
16:15
-
16:02
-
15:35
-
15:22
-
14:38
-
14:18
-
13:55
-
13:36
-
13:15
-
12:18
-
11:30
-
11:04
-
11:00
-
10:54
-
10:50
-
10:41
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
08:30
-
00:57
-
00:48
-
00:36
-
00:24
-
00:13
-
00:02
- 2 июля 2026
-
23:49
-
23:32