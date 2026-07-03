Ян-Леннард Штруфф — Даниил Медведев: Даниил проиграл второй сет третьего круга Уимблдона

Сегодня, 3 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Обладатель титула US Open 2021 года, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге соревнований играет с немцем Ян-Леннардом Штруффом (74-й в рейтинге). Штруфф выиграл второй сет со счётом 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российского и немецкого теннисистов.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. В 2025 году титул завоевал итальянец Янник Синнер, сумевший обыграть в финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.