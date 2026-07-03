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Ян-Леннард Штруфф — Даниил Медведев: Даниил проиграл второй сет третьего круга Уимблдона

Ян-Леннард Штруфф — Даниил Медведев: Даниил проиграл второй сет третьего круга Уимблдона
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Сегодня, 3 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Обладатель титула US Open 2021 года, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге соревнований играет с немцем Ян-Леннардом Штруффом (74-й в рейтинге). Штруфф выиграл второй сет со счётом 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут.

Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 16:20 МСК
Ян-Леннард Штруфф
74
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 7
6 4 		6 5 5
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российского и немецкого теннисистов.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. В 2025 году титул завоевал итальянец Янник Синнер, сумевший обыграть в финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (м)
Календарь Уимблдона-2026 (м)
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