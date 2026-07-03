Дуэт Винус Уильямс не сумел пробиться во второй круг Уимблдона в миксте

Семикратная победительница турниров «Большого шлема» американка Винус Уильямс в паре с немцем Кевином Кравицем проиграла в первом круге Уимблдона в миксте. Победу одержали Тереза Михаликова (Словакия) и Ллойд Гласспул (Великобритания) со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался ровно 1 час. Пара Винус и Кевина четыре раза подала навылет, сделала одну двойную ошибку и не реализовала единственный брейк-пойнт. Их соперники, Гласспул и Михаликова, сделали четыре эйса и четыре двойные ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта из четырёх.

Следующими соперниками победителей станут Эдуард Роже-Васслен (Франция) и Лаура Зигемунд (Германия).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующими чемпионами в миксте являются Сем Вербек (Нидерланды) и Катержина Синякова (Чехия).