Дуэт Винус Уильямс не сумел пробиться во второй круг Уимблдона в миксте

Семикратная победительница турниров «Большого шлема» американка Винус Уильямс в паре с немцем Кевином Кравицем проиграла в первом круге Уимблдона в миксте. Победу одержали Тереза Михаликова (Словакия) и Ллойд Гласспул (Великобритания) со счётом 6:4, 6:4.
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Матч продолжался ровно 1 час. Пара Винус и Кевина четыре раза подала навылет, сделала одну двойную ошибку и не реализовала единственный брейк-пойнт. Их соперники, Гласспул и Михаликова, сделали четыре эйса и четыре двойные ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта из четырёх.
Следующими соперниками победителей станут Эдуард Роже-Васслен (Франция) и Лаура Зигемунд (Германия).
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующими чемпионами в миксте являются Сем Вербек (Нидерланды) и Катержина Синякова (Чехия).
- 3 июля 2026
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