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Дуэт Винус Уильямс не сумел пробиться во второй круг Уимблдона в миксте

Дуэт Винус Уильямс не сумел пробиться во второй круг Уимблдона в миксте
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Семикратная победительница турниров «Большого шлема» американка Винус Уильямс в паре с немцем Кевином Кравицем проиграла в первом круге Уимблдона в миксте. Победу одержали Тереза Михаликова (Словакия) и Ллойд Гласспул (Великобритания) со счётом 6:4, 6:4.

Уимблдон — микст. 1-й круг
03 июля 2026, пятница. 17:50 МСК
Ллойд Гласспул
Великобритания
Ллойд Гласспул
Тереза Михаликова
Словакия
Тереза Михаликова
Л. Гласспул Т. Михаликова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Кевин Кравиц
Германия
Кевин Кравиц
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
К. Кравиц В. Уильямс

Матч продолжался ровно 1 час. Пара Винус и Кевина четыре раза подала навылет, сделала одну двойную ошибку и не реализовала единственный брейк-пойнт. Их соперники, Гласспул и Михаликова, сделали четыре эйса и четыре двойные ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта из четырёх.

Следующими соперниками победителей станут Эдуард Роже-Васслен (Франция) и Лаура Зигемунд (Германия).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующими чемпионами в миксте являются Сем Вербек (Нидерланды) и Катержина Синякова (Чехия).

Календарь Уимблдона (микст)
Сетка Уимблдона (микст)
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