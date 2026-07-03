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Ян-Леннард Штруфф – Даниил Медведев, результат матча 3 июля 2026, счёт: 3:0, 3-й круг Уимблдона-2026

Даниил Медведев проиграл в третьем круге Уимблдона-2026
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Девятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвёртый круг Уимблдона-2026, проиграв немецкому теннисисту Яну-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 5:7. Матч продлился 2 часа 48 минут.

Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 16:20 МСК
Ян-Леннард Штруфф
74
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 7
6 4 		6 5 5
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Медведев 10 раз подал навылет, сделал девять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. Штруфф сделал 11 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

Соперник Штруффа по четвёртому кругу определится в матче между поляком Хубертом Хуркачем и американцем Томми Полом.

В прошлом году победителем турнира стал итальянец Янник Синнер, обыгравший в финале испанца Карлоса Алькараса.

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (м)
Календарь Уимблдона-2026 (м)
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