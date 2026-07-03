Даниил Медведев проиграл в третьем круге Уимблдона-2026

Девятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвёртый круг Уимблдона-2026, проиграв немецкому теннисисту Яну-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 5:7. Матч продлился 2 часа 48 минут.

Медведев 10 раз подал навылет, сделал девять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. Штруфф сделал 11 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

Соперник Штруффа по четвёртому кругу определится в матче между поляком Хубертом Хуркачем и американцем Томми Полом.

В прошлом году победителем турнира стал итальянец Янник Синнер, обыгравший в финале испанца Карлоса Алькараса.