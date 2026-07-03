Новак Джокович вышел в четвёртый круг Уимблдона-2026, где сразится с Сафиуллиным

Восьмая ракетка мира серб Новак Джокович прошёл в четвёртый круг Уимблдона-2026, выиграв у французского теннисиста Артура Риндеркнеша (128-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4). Матч продлился 3 часа 13 минут.

По ходу матча Джокович 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Риндеркнеш сделал 21 эйс, совершил четыре двойные ошибки, реализовал три брейк-пойнта из пяти.

В четвёртом круге Уимблдона Джокович встретится с российским теннисистом Романом Сафиуллиным, занимающим 132-ю строчку рейтинга.

Новак Джокович выигрывал Уимблдон семь раз (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022).