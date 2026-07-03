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Артур Риндеркнеш – Новак Джокович, результат матча 3 июля 2026, счёт: 1:3, 3-й круг Уимблдона-2026

Новак Джокович вышел в четвёртый круг Уимблдона-2026, где сразится с Сафиуллиным
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Восьмая ракетка мира серб Новак Джокович прошёл в четвёртый круг Уимблдона-2026, выиграв у французского теннисиста Артура Риндеркнеша (128-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4). Матч продлился 3 часа 13 минут.

Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
Артур Риндеркнеш
28
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		4 6 6 4
7 		6 1 7 7
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

По ходу матча Джокович 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Риндеркнеш сделал 21 эйс, совершил четыре двойные ошибки, реализовал три брейк-пойнта из пяти.

В четвёртом круге Уимблдона Джокович встретится с российским теннисистом Романом Сафиуллиным, занимающим 132-ю строчку рейтинга.

Новак Джокович выигрывал Уимблдон семь раз (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022).

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (м)
Календарь Уимблдона-2026 (м)
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