Янник Синнер прошёл в четвёртый круг Уимблдона-2026
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер выиграл в третьем круге Уимблдона-2026 у американского теннисиста Дженсона Бруксби, занимающего 81-ю строчку рейтинга, со счётом 6:4, 6:3, 6:4. Матч продлился 2 часа 13 минут.
Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 16:40 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|4
81
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
По ходу матча Синнер 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Бруксби сделал три эйса, совершил четыре двойные ошибки, реализовал два брейк-пойнта из пяти.
В матче четвёртого круга Синнер сыграет с японским теннисистом Синтаро Мочизуки (151-й номер рейтинга).
Янник Синнер является действующим чемпионом Уимблдона. В прошлом году в финале он смог обыграть вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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