Янник Синнер прошёл в четвёртый круг Уимблдона-2026

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер выиграл в третьем круге Уимблдона-2026 у американского теннисиста Дженсона Бруксби, занимающего 81-ю строчку рейтинга, со счётом 6:4, 6:3, 6:4. Матч продлился 2 часа 13 минут.

По ходу матча Синнер 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Бруксби сделал три эйса, совершил четыре двойные ошибки, реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В матче четвёртого круга Синнер сыграет с японским теннисистом Синтаро Мочизуки (151-й номер рейтинга).

Янник Синнер является действующим чемпионом Уимблдона. В прошлом году в финале он смог обыграть вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.