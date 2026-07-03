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Янник Синнер – Дженсон Бруксби, результат матча 3 июля 2026, счёт: 3:0, 3-й круг Уимблдона-2026

Янник Синнер прошёл в четвёртый круг Уимблдона-2026
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер выиграл в третьем круге Уимблдона-2026 у американского теннисиста Дженсона Бруксби, занимающего 81-ю строчку рейтинга, со счётом 6:4, 6:3, 6:4. Матч продлился 2 часа 13 минут.

Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 16:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		3 4
             
Дженсон Бруксби
81
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

По ходу матча Синнер 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Бруксби сделал три эйса, совершил четыре двойные ошибки, реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В матче четвёртого круга Синнер сыграет с японским теннисистом Синтаро Мочизуки (151-й номер рейтинга).

Янник Синнер является действующим чемпионом Уимблдона. В прошлом году в финале он смог обыграть вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (м)
Календарь Уимблдона-2026 (м)
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