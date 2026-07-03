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Наоми Осака высказалась о том, что все обсуждают её наряды больше чем игру

Наоми Осака высказалась о том, что все обсуждают её наряды больше чем игру
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака высказалась о том, что все обсуждают её наряды больше чем игру.

«Вы правы. Я бы на самом деле сама предпочла говорить о своих нарядах. Это странно, мне кажется, я гораздо более подготовлена говорить о нарядах, а не о теннисе. Странно, потому что играю уже 20 с лишним лет, но бывают дни, когда вообще не чувствую себя экспертом в нём. А о нарядах могла бы говорить без остановки. Забавно, что людям не всё равно, что они проводят глубокий анализ нарядов, тканей, их истории. Но я не против!» – сказала Осака на пресс-конференции Уимблдона.

Ранее Осака вышла в 1/8 финала Уимблдона-2026, обыграв представительницу Австралии Дарью Касаткину в матче третьего круга со счётом 6:1, 6:3.

Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 15:10 МСК
Дарья Касаткина
65
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Наоми Осака
14
Япония
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