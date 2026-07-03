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«Очень необычно, но сегодня мне это было нужно». Синнер — об активной поддержке публики

«Очень необычно, но сегодня мне это было нужно». Синнер — об активной поддержке публики
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, почему в матче третьего круга Уимблдона-2026 ему нужно было чувствовать вовлечённость зрителей.

Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 16:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		3 4
             
Дженсон Бруксби
81
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

– Нечасто можно увидеть, как вы прикладываете палец к уху и вовлекаете публику, но сегодня вы это сделали. Что на вас нашло?
–Не знаю. Я просто… попытался в первый раз (смеётся).

(На большом экране показывают повтор)

– Ну вот… Очень необычно, но сегодня мне это было нужно. Я вёл с брейком. Конечно, пытался подать на матч, но не смог. Потом были матч-пойнты, но я их не реализовал. Поэтому попытался форсировать финиш. Это мне помогло сегодня. Спасибо за поддержку, – сказал Синнер в интервью после на корте.

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