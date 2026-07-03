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Новак Джокович сравнялся с Федерером по количеству побед на Уимблдоне

Новак Джокович сравнялся с Федерером по количеству побед на Уимблдоне
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Сербский теннисист Новак Джокович сравнялся с швейцарцем Роджером Федерером по количеству побед в матчах Уимблдона. У обоих спортсменов теперь по 105 побед.

Ранее Джокович вышел в четвёртый круг Уимблдона, обыграв Артура Риндеркнеша со счётом 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4).

Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
Артур Риндеркнеш
28
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		4 6 6 4
7 		6 1 7 7
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Возможность войти в историю на Уимблдоне — это привилегия и честь. Это турнир моей детской мечты. Предлагаю матч между мной и Роджером за 106-ю победу. Кто выиграет, тот её и получит. Давайте закончим на этом. Давайте позвоним Роджеру, пусть приезжает!» – прокомментировал достижение Джокович в интервью на корте.

Новак Джокович — 24-кратный обладатель титулов на турнирах «Большого шлема» (семь из которых на Уимблдоне).
Роджер Федерер — 20-кратный чемпион ТБШ (восемь побед на Уимблдоне).

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