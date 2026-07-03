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Арина Соболенко — Елена Остапенко: белоруска выиграла первый сет третьего круга Уимблдона

Арина Соболенко — Елена Остапенко: белоруска выиграла первый сет третьего круга Уимблдона
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Сегодня, 3 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Первая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь) в третьем круге соревнований встречается с представительницей Латвии Еленой Остапенко (31-я ракетка мира). Соболенко выиграла первый сет со счётом 6:4. Теннисистки провели на корте 42 минуты.

Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 19:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
4 		1
         
Елена Остапенко
31
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

В первом сете Соболенко сделала пять эйсов и не допустила двойных ошибок, при этом сумев реализовать один брейк-пойнт из двух. Остапенко два раза подала навылет, сделала две двойные ошибки и не смогла реализовать два брейк-пойнта.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. В 2025 году титул завоевала представительница Польши Ига Швёнтек, обыгравшая в финале Аманду Анисимову (США) со счётом 6:0, 6:0.

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