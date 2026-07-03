Евгений Кафельников отреагировал на вылет Медведева с Уимблдона в третьем круге

Обладатель двух титулов турниров «Большого шлема» российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал проигрыш российского теннисиста Даниила Медведева (девятая ракетка мира) в третьем круге Уимблдона-2026.

«Медведев в каждом сете вёл с брейком. Я не знаю, ему адресуйте вопросы, что происходит. За него я не могу отвечать. Уровень Штруффа был сегодня выше, чем у Медведева. Как ещё можно охарактеризовать то, что произошло? Три сета подряд: 7:6, 7:6, 7:5 — всё. Во вторую неделю идёт Штруфф, а не Медведев», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Лучшим результатом Медведева на Уимблдоне был выход в полуфинал (2023, 2024).