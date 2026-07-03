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Евгений Кафельников отреагировал на вылет Медведева с Уимблдона в третьем круге

Евгений Кафельников отреагировал на вылет Медведева с Уимблдона в третьем круге
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Обладатель двух титулов турниров «Большого шлема» российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал проигрыш российского теннисиста Даниила Медведева (девятая ракетка мира) в третьем круге Уимблдона-2026.

Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 16:20 МСК
Ян-Леннард Штруфф
74
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 7
6 4 		6 5 5
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Медведев в каждом сете вёл с брейком. Я не знаю, ему адресуйте вопросы, что происходит. За него я не могу отвечать. Уровень Штруффа был сегодня выше, чем у Медведева. Как ещё можно охарактеризовать то, что произошло? Три сета подряд: 7:6, 7:6, 7:5 — всё. Во вторую неделю идёт Штруфф, а не Медведев», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Лучшим результатом Медведева на Уимблдоне был выход в полуфинал (2023, 2024).

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