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Хуберт Хуркач – Томми Пол, результат матча 3 июля 2026, счёт: 3:1, 3-й круг Уимблдона-2026

Томми Пол проиграл Хуберту Хуркачу в третьем круге Уимблдона-2026
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Американский теннисист Томми Пол, занимающий 25-ю строчку рейтинга, не смог выйти в четвёртый круг Уимблдона-2026, проиграв поляку Хуберту Хуркачу (96-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 5:7, 2:6. Матч продлился 3 часа 10 минут.

Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 16:55 МСК
Хуберт Хуркач
96
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		7 7 7 6
6 		6 5 5 2
             
Томми Пол
25
США
Томми Пол
Т. Пол

Во время встречи Томми Пол шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Хуберт Хуркач сделал 20 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.

В матче четвёртого круга Уимблдона соперником Хуркача будет немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф (74-я строчка рейтинга). Встреча состоится 5 июля.

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (м)
Календарь Уимблдона-2026 (м)
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