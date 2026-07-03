Томми Пол проиграл Хуберту Хуркачу в третьем круге Уимблдона-2026

Американский теннисист Томми Пол, занимающий 25-ю строчку рейтинга, не смог выйти в четвёртый круг Уимблдона-2026, проиграв поляку Хуберту Хуркачу (96-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 5:7, 2:6. Матч продлился 3 часа 10 минут.

Во время встречи Томми Пол шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Хуберт Хуркач сделал 20 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.

В матче четвёртого круга Уимблдона соперником Хуркача будет немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф (74-я строчка рейтинга). Встреча состоится 5 июля.