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Новак Джокович, Уимблдон-2026: результаты 3 июля, следующий соперник, путь до титула

Новак Джокович, Уимблдон-2026: результаты 3 июля, следующий соперник, путь до титула
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Сегодня, 3 июля, восьмая ракетка мира серб Новак Джокович успешно провёл третий матч на Уимблдоне-2026 и вышел в четвёртый круг. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Новака Джоковича. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.

Результаты Новака Джоковича на Уимблдоне-2026:

  • Первый круг. Новак Джокович (Сербия, 7) – У Ибин (Китай) – 6:4, 5:7, 6:4, 6:4
  • Второй круг. Новак Джокович (Сербия, 7) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 6:4, 6:2
  • Третий круг. Новак Джокович (Сербия, 7) – Артур Риндеркнеш (Франция) – 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4)

Следующий матч Джоковича на Уимблдоне-2026:

  • Четвёртый круг. Новак Джокович (Сербия, 7) – Роман Сафиуллин (Россия, 132)

Возможная сетка Новака Джоковича на Уимблдоне-2026:

  • Четвертьфинал. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3)
  • Полуфинал. Янник Синнер (Италия, 1)
  • Финал. Александр Зверев (Германия, 2)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (м)
Календарь Уимблдона-2026 (м)
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