Арина Соболенко обыграла Елену Остапенко в третьем круге Уимблдона
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв в матче третьего круга представительницу Латвии Елену Остапенко. Матч закончился со счётом 6:4, 6:4.
Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 19:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
31
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Соболенко девять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки, реализовав 4 брейк-пойнта из 11. Остапенко сделала четыре эйса и три двойные ошибки, сумев воспользоваться двумя брейк-пойнтами из четырёх.
В следующем матче Арина Соболенко встретится с Наоми Осакой (Япония).
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является представительница Польши Ига Швёнтек.
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