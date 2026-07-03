Арина Соболенко обыграла Елену Остапенко в третьем круге Уимблдона

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв в матче третьего круга представительницу Латвии Елену Остапенко. Матч закончился со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Соболенко девять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки, реализовав 4 брейк-пойнта из 11. Остапенко сделала четыре эйса и три двойные ошибки, сумев воспользоваться двумя брейк-пойнтами из четырёх.

В следующем матче Арина Соболенко встретится с Наоми Осакой (Япония).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является представительница Польши Ига Швёнтек.