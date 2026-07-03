Янник Синнер, Уимблдон-2026: результаты 3 июля, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 3 июля, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер провёл третий матч на Уимблдоне-2026 и вышел в четвёртый круг. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Янника Синнера. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.

Результаты Янника Синнера на Уимблдоне-2026:

Первый круг. Янник Синнер (Италия, 1) – Миомир Кецманович (Сербия) – 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3

Второй круг. Янник Синнер (Италия, 1) – Нуну Боржеш (Португалия) – 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4

Третий круг. Янник Синнер (Италия, 1) – Дженсон Бруксби (США, 81).

Следующий матч на Уимблдоне-2026:

Четвёртый круг. Янник Синнер (Италия, 1) – Синтаро Мочизуки (Япония, 151)

Возможная сетка Янника Синнера на Уимблдоне-2026: