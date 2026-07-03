Кори Гауфф вышла в 1/8 финала Уимблдона
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Седьмая ракетка мира Кори Гауфф (США) вышла в 1/8 финала Уимблдона, переиграв в матче третьего круга соотечественницу Клэр Лю со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:2.
Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 19:20 МСК
146
Клэр Лю
К. Лю
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|7 7
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|6 5
|6
7
Кори Гауфф
К. Гауфф
Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. Гауфф один раз подала навылет и допустила шесть двойных ошибок, реализовав при этом 6 брейк-пойнтов из 14. Лю не сделала эйсов, допустив четыре двойные ошибки. А также смогла реализовать два брейк-пойнта из шести.
В матче четвёртого круга Кори Гауфф сыграет с 11-й ракеткой мира Белиндой Бенчич (Швейцария).
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей победительницей турнира является третья ракетка мира полька Ига Швёнтек.
Комментарии
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