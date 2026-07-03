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Клэр Лю — Кори Гауфф, результат матча 3 июля, счёт 1:2, 3 круг Уимблдон

Кори Гауфф вышла в 1/8 финала Уимблдона
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Седьмая ракетка мира Кори Гауфф (США) вышла в 1/8 финала Уимблдона, переиграв в матче третьего круга соотечественницу Клэр Лю со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:2.

Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 19:20 МСК
Клэр Лю
146
США
Клэр Лю
К. Лю
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 2
6 		6 5 6
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. Гауфф один раз подала навылет и допустила шесть двойных ошибок, реализовав при этом 6 брейк-пойнтов из 14. Лю не сделала эйсов, допустив четыре двойные ошибки. А также смогла реализовать два брейк-пойнта из шести.

В матче четвёртого круга Кори Гауфф сыграет с 11-й ракеткой мира Белиндой Бенчич (Швейцария).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей победительницей турнира является третья ракетка мира полька Ига Швёнтек.

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