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«В первую неделю турнир не выиграть». Синнер — о своих матчах на Уимблдоне-2026

«В первую неделю турнир не выиграть». Синнер — о своих матчах на Уимблдоне-2026
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил уровень своей игры в первых трёх матчах на Уимблдоне-2026.

Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 16:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		3 4
             
Дженсон Бруксби
81
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

«В первую неделю турнир не выиграть, можно только проиграть. Так что то, что я ещё здесь, хороший знак. Мы всегда стараемся делать маленькие шажки вперёд и смотрим, как получается. Я не сыграл перед этим ни одного турнира на траве в этом году, первые несколько матчей всегда даются тяжело. Сейчас я стараюсь поймать хороший ритм, продвигаясь по турнирной сетке. Посмотрим, как сложится следующий круг, как я начну матч, и там уже поговорим», – сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.

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