«В первую неделю турнир не выиграть». Синнер — о своих матчах на Уимблдоне-2026

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил уровень своей игры в первых трёх матчах на Уимблдоне-2026.

«В первую неделю турнир не выиграть, можно только проиграть. Так что то, что я ещё здесь, хороший знак. Мы всегда стараемся делать маленькие шажки вперёд и смотрим, как получается. Я не сыграл перед этим ни одного турнира на траве в этом году, первые несколько матчей всегда даются тяжело. Сейчас я стараюсь поймать хороший ритм, продвигаясь по турнирной сетке. Посмотрим, как сложится следующий круг, как я начну матч, и там уже поговорим», – сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.