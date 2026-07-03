«В первую неделю турнир не выиграть». Синнер — о своих матчах на Уимблдоне-2026
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил уровень своей игры в первых трёх матчах на Уимблдоне-2026.
Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 16:40 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|3
|4
81
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
«В первую неделю турнир не выиграть, можно только проиграть. Так что то, что я ещё здесь, хороший знак. Мы всегда стараемся делать маленькие шажки вперёд и смотрим, как получается. Я не сыграл перед этим ни одного турнира на траве в этом году, первые несколько матчей всегда даются тяжело. Сейчас я стараюсь поймать хороший ритм, продвигаясь по турнирной сетке. Посмотрим, как сложится следующий круг, как я начну матч, и там уже поговорим», – сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.
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