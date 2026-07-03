Арина Соболенко, Уимблдон-2026: результаты 3 июля, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 3 июля, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко провела третий матч на Уимблдоне-2026, успешно выйдя в четвёртый круг. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Арины Соболенко. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Арины Соболенко на Уимблдоне-2026:

Первый круг. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Теодора Костович (Сербия, Q) – 6:2, 6:3.

Второй круг. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Маккартни Кесслер (США, 54) – 6:1, 7:6.

Третий круг. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Елена Остапенко (Латвия, 31) – 6:4, 6:4.

Следующий матч Арины Соболенко на Уимблдоне-2026:

Четвёртый круг. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Наоми Осака (Япония, 14).

Возможная сетка Арины Соболенко на Уимблдоне-2026: