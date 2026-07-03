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«Это страшно». Соболенко — об игре с Еленой Остапенко

«Это страшно». Соболенко — об игре с Еленой Остапенко
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила игру латвийской теннисистки Елены Остапенко, занимающей 31-ю строчку рейтинга, в матче третьего круга Уимблдона-2026. Соболенко обыграла Остапенко со счётом 6:4, 6:4.

Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 19:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Елена Остапенко
31
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

– Каково играть против человека, у которого такие же мощные удары, как у вас?
– Это страшно. Реально страшно, – сказала Соболенко в интервью на корте.

В четвёртом круге Уимблдона белорусская теннисистка сразится с 14-й ракеткой мира Наоми Осакой.

Лучшим результатом Арины Соболенко на Уимблдоне является выход полуфинал (2021, 2023, 2025).

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