«Это страшно». Соболенко — об игре с Еленой Остапенко
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила игру латвийской теннисистки Елены Остапенко, занимающей 31-ю строчку рейтинга, в матче третьего круга Уимблдона-2026. Соболенко обыграла Остапенко со счётом 6:4, 6:4.
Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 19:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
31
Елена Остапенко
Е. Остапенко
– Каково играть против человека, у которого такие же мощные удары, как у вас?
– Это страшно. Реально страшно, – сказала Соболенко в интервью на корте.
В четвёртом круге Уимблдона белорусская теннисистка сразится с 14-й ракеткой мира Наоми Осакой.
Лучшим результатом Арины Соболенко на Уимблдоне является выход полуфинал (2021, 2023, 2025).
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