«Ещё один мощный матч». Соболенко — о предстоящей встрече с Осакой в 1/8 финала Уимблдона

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче 1/8 финала Уимблдона против 14-й ракетки мира Наоми Осаки (Япония).

«Ещё один агрессивный игрок, ещё один мощный матч. Я готова биться и сделать всё, что потребуется, чтобы пройти её», – сказала Соболенко в интервью на корте.

Ранее в матче третьего круга Арина Соболенко обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и закончилась со счётом 6:4, 6:4.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша).