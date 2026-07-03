«Ещё один мощный матч». Соболенко — о предстоящей встрече с Осакой в 1/8 финала Уимблдона
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче 1/8 финала Уимблдона против 14-й ракетки мира Наоми Осаки (Япония).
Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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14
Наоми Осака
Н. Осака
«Ещё один агрессивный игрок, ещё один мощный матч. Я готова биться и сделать всё, что потребуется, чтобы пройти её», – сказала Соболенко в интервью на корте.
Ранее в матче третьего круга Арина Соболенко обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и закончилась со счётом 6:4, 6:4.
Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 19:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
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|3
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|6
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|4
31
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша).
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