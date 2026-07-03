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«Ещё один мощный матч». Соболенко — о предстоящей встрече с Осакой в 1/8 финала Уимблдона

«Ещё один мощный матч». Соболенко — о предстоящей встрече с Осакой в 1/8 финала Уимблдона
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче 1/8 финала Уимблдона против 14-й ракетки мира Наоми Осаки (Япония).

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Ещё один агрессивный игрок, ещё один мощный матч. Я готова биться и сделать всё, что потребуется, чтобы пройти её», – сказала Соболенко в интервью на корте.

Ранее в матче третьего круга Арина Соболенко обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и закончилась со счётом 6:4, 6:4.

Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 19:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Елена Остапенко
31
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша).

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