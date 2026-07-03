«Такие встречи заставляют меня играть лучше». Анисимова — о сложных матчах

Шестая ракетка мира американка Аманда Анисимова рассказала, почему любит играть против сильных соперниц.
«Когда я играю против кого-то, кто сильно бьёт по мячу, я чувствую, что это помогает мне поднять свой уровень. Часто, когда я встречаюсь с большими «пушками», качество игры становится гораздо выше, и такие встречи заставляют меня играть лучше. А вот когда я играю против более цепких соперниц, мне приходится адаптировать игру и менять кое-что по сравнению с моим обычным стилем. Но я всегда стараюсь сохранять свою индивидуальность и играть в свой теннис. Всегда, когда я встречаюсь с мощными соперницами, мне всегда удаётся поднять уровень и сыграть здорово. Такие матчи я жду с нетерпением», – приводит слова Анисимовой Punto de Break.
В четвёртом круге Уимблдона Анисимова сыграет против своей соотечественницы Мэдисон Киз (22-я строчка рейтинга).
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