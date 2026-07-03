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«Один из самых спокойных турниров». Анисимова — об Уимблдоне

«Один из самых спокойных турниров». Анисимова — об Уимблдоне
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Шестая ракетка мира американка Аманда Анисимова рассказала, почему любит Уимблдон.

«Я обожаю метро. Я села в него в первый же день, когда приехала, правда, мне просто не хотелось возвращаться пешком, и я проехала всего одну остановку. Мне это нравится, потому что в Майами я всё время за рулём, и мне это не очень нравится. А когда я оказываюсь в городах, где можно передвигаться на поезде, я получаю от этого удовольствие. Это хороший способ выключить голову. Обычно это значит, что я собираюсь куда-то пойти или что-то сделать в свободное время, и пока всё шло отлично. Мне удалось хорошо расслабиться, и Уимблдон — один из самых спокойных турниров, и мне это очень нравится», – приводит слова Анисимовой Punto de Break.

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