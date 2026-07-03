Наоми Осака поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала Уимблдона с Соболенко

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака поделилась ожиданиями от матча с первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь).

«Если смотреть на мои результаты, за последние пару месяцев я проигрывала только Арине [Соболенко] и Иге [Швёнтек]. Ну, а победа это победа, пойдёт. К тому же она номер один в мире, если уж и придётся проиграть, то лучше лидеру рейтинга. Но могу сказать, что я многое вынесла из наших матчей, надеюсь, смогу это применить», – сказала Осака на пресс-конференции.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.