Наоми Осака поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала Уимблдона с Соболенко
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака поделилась ожиданиями от матча с первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь).
Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
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Арина Соболенко
А. Соболенко
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Наоми Осака
Н. Осака
«Если смотреть на мои результаты, за последние пару месяцев я проигрывала только Арине [Соболенко] и Иге [Швёнтек]. Ну, а победа это победа, пойдёт. К тому же она номер один в мире, если уж и придётся проиграть, то лучше лидеру рейтинга. Но могу сказать, что я многое вынесла из наших матчей, надеюсь, смогу это применить», – сказала Осака на пресс-конференции.
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.
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