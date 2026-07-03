Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала Уимблдона с Соболенко

Наоми Осака поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала Уимблдона с Соболенко
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака поделилась ожиданиями от матча с первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь).

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Если смотреть на мои результаты, за последние пару месяцев я проигрывала только Арине [Соболенко] и Иге [Швёнтек]. Ну, а победа это победа, пойдёт. К тому же она номер один в мире, если уж и придётся проиграть, то лучше лидеру рейтинга. Но могу сказать, что я многое вынесла из наших матчей, надеюсь, смогу это применить», – сказала Осака на пресс-конференции.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.

Календарь Уимблдона (ж)
Сетка Уимблдона (ж)
Материалы по теме
Джокович вышел на Сафиуллина, повторив крутой рекорд Уимблдона! Соболенко выбила Остапенко
Джокович вышел на Сафиуллина, повторив крутой рекорд Уимблдона! Соболенко выбила Остапенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android