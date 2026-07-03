Уимблдон-2026, женщины: результаты матчей 3 июля

3 июля на травяных кортах Лондона продолжился розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В рамках игрового дня прошли матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Третий круг. Результаты на 3 июля:

Белинда Бенчич (Швейцария) — Анна Калинская (Россия) — 6:4, 4:6, 7:6 (10:6);

Дарья Касаткина (Австралия) — Наоми Осака (Япония) — 1:6, 3:6;

Екатерина Александрова (Россия) — Ива Йович (США) — 3:6, 6:3, 4:6;

Джессика Пегула (США) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 6:1, 6:3;

Никола Бартункова (Чехия) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 3:6, 5:7;

Арина Соболенко (Беларусь) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:4, 6:4;

Клэр Лю (США) — Кори Гауфф (США) — 3:6, 7:5 (7:5), 2:6;

Каролина Мухова (Чехия) — Мананчэйа Савангкаев (Таиланд) — 6:2, 7:6 (7:1).