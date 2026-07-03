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Энди Маррей объяснил, почему теннисисты так часто получают травмы рук

Энди Маррей объяснил, почему теннисисты так часто получают травмы рук
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Обладатель трёх титулов турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей назвал причину, по которой чаще всего теннисисты получают травмы рук.

«Не думаю, что статистика указывает на то, что травм сейчас больше, чем 10 лет назад. Но сейчас теннисисты часто травмируют руки, потому что используют ракетки гораздо легче, чем раньше, и гораздо более жёсткие струны. Это приводит к тому, что большая часть силы удара передаётся прямо в руку», — приводит слова Маррея Tennis365.

Напомним, испанец Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) из-за травмы руки пропустил «Ролан Гаррос» – 2026 и Уимблдон-2026. Также из-за травмы руки был вынужден сняться с Уимблдона-2026 британец Джек Дрейпер.

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