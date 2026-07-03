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«Эта неделя стала для меня целебной». Димитров — о выступлении на Уимблдоне

«Эта неделя стала для меня целебной». Димитров — о выступлении на Уимблдоне
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146-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров поделился своими эмоциями от выступления на Уимблдоне 2026 года.

«Эта неделя стала для меня целебной. Это была, без всякого сомнения, лучшая неделя за последние 12 месяцев. Я очень благодарен за то, что у меня появилась возможность снова выступить здесь. Только я один знаю, через что мне пришлось пройти за последние месяцы, но сейчас я нахожусь в третьем круге Уимблдона, мой организм справляется, и это единственное, что имеет значение. В этом виде спорта почти нет времени наслаждаться победами — нужно прочувствовать их, отдохнуть и снова подготовиться к следующему матчу. Впереди ещё очень долгий путь», – приводит слова Димитрова Punto de Break.

Ранее в матче второго круга Димитров переиграл 18-ю ракетку мира Якуба Меншика со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 7:5, 6:3.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2026, четверг. 19:40 МСК
Якуб Меншик
18
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 5 3
7 7 		4 7 6
             
Григор Димитров
146
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Следующий матч на турнире Григор Димитров проведёт завтра, 4 июля. Его соперником станет итальянец Маттео Берреттини.

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