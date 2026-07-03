«Знаю, что могу обыграть любого». Берреттини — о своём уровне игры на траве

Итальянский теннисист Маттео Берреттини, занимающий 51-ю строчку рейтинга, рассказал, как с возрастом изменилось его отношение к теннису и как это повлияло на игру.
«Терпение — это то, чему я учусь. Иногда по-настоящему тяжёлому опыту. Ты можешь играть лучше, но брейк не приходит, а победы — не случаются. В такие моменты важно верить в процесс. В этом и заключается наш спорт.
В начале карьеры я думал только о том, чтобы становиться лучше. Теперь я хочу наслаждаться процессом. Наслаждаться тренировками, напряжением матчей, победами. В этом моя любовь к теннису.
Я знаю свой уровень. Знаю, что могу обыграть любого и доставить проблемы любому, особенно на траве. Я также знаю, что могу проиграть. Здесь тонкая грань между страхом и уверенностью. Если вы выходите на корт без уверенности, возможно, стоит остановиться и понять, почему так происходит», – приводит слова Берреттини Punto de Break.
В третьем круге Уимблдона-2026 Маттео Берреттини встретится с болгарским теннисистом Григором Димитровым (146-я строчка рейтинга).
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