«Знаю, что могу обыграть любого». Берреттини — о своём уровне игры на траве

Итальянский теннисист Маттео Берреттини, занимающий 51-ю строчку рейтинга, рассказал, как с возрастом изменилось его отношение к теннису и как это повлияло на игру.

«Терпение — это то, чему я учусь. Иногда по-настоящему тяжёлому опыту. Ты можешь играть лучше, но брейк не приходит, а победы — не случаются. В такие моменты важно верить в процесс. В этом и заключается наш спорт.

В начале карьеры я думал только о том, чтобы становиться лучше. Теперь я хочу наслаждаться процессом. Наслаждаться тренировками, напряжением матчей, победами. В этом моя любовь к теннису.

Я знаю свой уровень. Знаю, что могу обыграть любого и доставить проблемы любому, особенно на траве. Я также знаю, что могу проиграть. Здесь тонкая грань между страхом и уверенностью. Если вы выходите на корт без уверенности, возможно, стоит остановиться и понять, почему так происходит», – приводит слова Берреттини Punto de Break.

В третьем круге Уимблдона-2026 Маттео Берреттини встретится с болгарским теннисистом Григором Димитровым (146-я строчка рейтинга).