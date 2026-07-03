Димитров высказался о работе с экс третьей ракеткой мира Давидом Налбандяном

Болгарский теннисист Григор Димитров высказался о влиянии экс третьей ракетки мира Давида Налбандяна на его игру. Налбандян вошёл в тренерскую команду Димитрова в феврале этого года.

«Прежде чем начать работать вместе, мы хотели хорошо познакомиться. Я всегда восхищался тем, как он выступал на турнирах, ему удалось пробудить во мне то, что было немного в спящем состоянии. У него очень прямой, но в то же время очень скромный подход к передаче идей. Моя игра уже достаточно сформировалась, здесь нет больших секретов. Мы стремимся к тому, чтобы я мог применять разные приёмы в конкретные моменты и снова удивлять соперников. Если я хочу вернуться на вершину, я не могу ограничиваться лишь обменом ударами на задней линии», – приводит слова Димитрова Punto de Break.