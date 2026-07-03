Феликс Оже-Альяссим вышел в четвёртый круг Уимблдона-2026

Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прошёл в четвёртый круг Уимблдона-2026, выиграв у американца Майкла Чжэна (144-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:1), 6:2, 6:1. Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут.

Во время матча Оже-Альяссим 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки, реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Чжэн сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.

В четвёртом круге Уимблдона-2026 Феликс Оже-Альяссим встретится с 23-й ракеткой мира испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

Лучшим результатом Оже-Альяссима на Уимблдоне является выход четвертьфинал (2021).