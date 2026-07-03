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Феликс Оже-Альяссим – Майкл Чжэн, результат матча 3 июля 2026, счёт: 3:0, 3-й круг Уимблдона-2026

Феликс Оже-Альяссим вышел в четвёртый круг Уимблдона-2026
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Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прошёл в четвёртый круг Уимблдона-2026, выиграв у американца Майкла Чжэна (144-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:1), 6:2, 6:1. Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут.

Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 21:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 1 		2 1
             
Майкл Чжэн
144
США
Майкл Чжэн
М. Чжэн

Во время матча Оже-Альяссим 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки, реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Чжэн сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.

В четвёртом круге Уимблдона-2026 Феликс Оже-Альяссим встретится с 23-й ракеткой мира испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

Лучшим результатом Оже-Альяссима на Уимблдоне является выход четвертьфинал (2021).

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (м)
Календарь Уимблдона-2026 (м)
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