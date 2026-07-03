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Российская теннисистка Алина Чараева сменила спортивное гражданство

Российская теннисистка Алина Чараева сменила спортивное гражданство
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Российская теннисистка Алина Чараева сменила спортивное гражданство. Теперь на международных турнирах она будет представлять Армению. Об этом сообщает портал Sportaran.

Отмечается, что спортсменка вошла в программу Talent Pool фонда Keron Development Foundation. После переговоров и при поддержке Федерации тенниса Армении она получила гражданство и будет выступать под флагом страны.

Алине Чараевой 24 года. Она занимает 118-е место в рейтинге WTA и является победительницей одного турнира серии WTA-125 в одиночном разряде. На юниорском уровне Чараева становилась финалисткой Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде (2020 год) и финалисткой Открытого чемпионата Франции в парном разряде (2019 год, вместе с Анастасией Тихоновой).

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