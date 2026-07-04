Новак Джокович: обожаю наблюдать за тем, как рождается величие

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович рассказал, что следит за чемпионатом мира по футболу, НБА, гольфом, Формулой-1 и испытывает огромное уважение к другим великим спортсменам.

«Я обожаю наблюдать за тем, как рождается величие. И за эволюцией этого величия, как у Лионеля Месси и Леброна Джеймса. Эти ребята, которые всё ещё играют — Стефен Карри, Рори [Макилрой]. Это потрясающе видеть. Мне кажется, что мы все поднимаем планку всё выше и смещаем границы того, что люди считали возможным с точки зрения уровня соревнований и результативности в зрелом возрасте. Гольф, я думаю, немного отличается, потому что, возможно, возраст не играет слишком большой роли, по крайней мере, с точки зрения результативности. Конечно, он играет, но, возможно, по сравнению с теннисом или другими видами спорта — баскетболом, футболом и так далее. Но всё же то давление, то внимание и та самоотдача, которые присущи всем этим мировым видам спорта и спортсменам, просто потрясающи.

Мне всегда очень нравится становиться свидетелем исторических событий. Знаете, Месси родился в том же году, что и я, в 87-м. Кто ещё родился в том году? Кто-то из Формулы-1. Это хороший год для рождения. Конечно, я восхищаюсь ими, уважаю их и слежу за их выступлениями. Я слежу за чемпионатом мира по футболу, НБА, Формулой-1, гольфом. Я люблю спорт. Спорт — это прекрасная сфера жизни, которой мы все восхищаемся, независимо от того, что я сам являюсь действующим спортсменом. На самом деле, я восхищаюсь им ещё больше, потому что знаю, чего требует достижение вершин в спорте. Огромное уважение к ним», – сказал Джокович на пресс-конференции Уимблдона.