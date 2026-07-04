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Зейнеп Сёнмез использовала виброгаситель в поддержку Палестины после запрета на её флаг

Зейнеп Сёнмез использовала виброгаситель в поддержку Палестины после запрета на её флаг
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Турецкая теннисистка Зейнеп Сёнмез, занимающая 51-ю строчку рейтинга, использовала виброгаситель в виде арбуза в знак поддержки Палестины после того, как ей запретили носить брошь с её флагом.

«Раньше я носила брошь в поддержку Палестины, но теперь турниры это запрещают. У нас был спор с организаторами, потому что они говорили: «Флаг Украины разрешён, а палестинский — нет». Когда они категорически заявили, что не разрешают, я вместо броши стала размещать на ракетке виброгаситель в виде арбуза. К этому они не могут придраться», — приводит слова Сёнмез Sporx.

Арбуз стал эмблемой, которую используют многие сторонники Палестины. Его цвета — красный, зелёный, белый и чёрный — совпадают с цветами палестинского флага, поэтому исторически он служил символическим способом обозначить Палестину в условиях, когда демонстрация её флага была ограничена или запрещена.

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