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Кто станет чемпионом Уимблдона-2026?

Кто станет чемпионом Уимблдона-2026?
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Сегодня, 4 июля, в Лондоне, Великобритания, определятся пары 1/8 финала травяного турнира «Большого шлема» — Уимблдона-2026. В связи с приближением решающих матчей «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионом Уимблдона-2026 у мужчин?»

Мужской Уимблдон-2026 завершится 12 июля. Титул на турнире защищает первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. Он уже вышел в 1/8 финала, за выход в четвертьфинал ему предстоит сразиться со 151-й ракеткой мира представителем Японии Синтаро Мочизуки.

От России в 1/8 финала Уимблдона-2026 уже вышел Роман Сафиуллин. Сегодня, 4 июля, его успех может повторить Карен Хачанов.

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