Уимблдон-2026, женщины: расписание матчей на 4 июля

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В рамках игрового дня пройдут матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Третий круг. Женщины. Расписание на 4 июля, мск: