Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Уимблдон-2026, женщины: расписание матчей на 4 июля

Уимблдон-2026, женщины: расписание матчей на 4 июля
Комментарии

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В рамках игрового дня пройдут матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Третий круг. Женщины. Расписание на 4 июля, мск:

  • 13:00. Людмила Самсонова (Россия, 41) – Мари Боузкова (Чехия, 23);
  • 13:00. Эмма Наварро (США, 26) – Марта Костюк (Украина, 13);
  • 14:30. Дарья Снигур (Украина, 77) – Эшлин Крюгер (США, 102);
  • 15:00. Жасмин Паолини (Италия, 17) – Мария Саккари (Греция, 43);
  • 15:00. Элисе Мертенс (Бельгия, 27) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2);
  • 15:30. Александра Эала (Филиппины, 32) – Ига Швёнтек (Польша, 3);
  • 16:30. Сорана Кырстя (Румыния, 18) – Линда Носкова (Чехия, 12);
  • 17:00. Аманда Анисимова (США, 6) – Мэдисон Киз (США, 22).
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (ж)
Календарь Уимблдона-2026 (ж)
Материалы по теме
Джокович вышел на Сафиуллина, повторив крутой рекорд Уимблдона! Соболенко выбила Остапенко
Джокович вышел на Сафиуллина, повторив крутой рекорд Уимблдона! Соболенко выбила Остапенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android