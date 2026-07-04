Уимблдон-2026, женщины: расписание матчей на 4 июля
Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В рамках игрового дня пройдут матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня соревнований.
Теннис. Уимблдон-2026. Третий круг. Женщины. Расписание на 4 июля, мск:
- 13:00. Людмила Самсонова (Россия, 41) – Мари Боузкова (Чехия, 23);
- 13:00. Эмма Наварро (США, 26) – Марта Костюк (Украина, 13);
- 14:30. Дарья Снигур (Украина, 77) – Эшлин Крюгер (США, 102);
- 15:00. Жасмин Паолини (Италия, 17) – Мария Саккари (Греция, 43);
- 15:00. Элисе Мертенс (Бельгия, 27) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2);
- 15:30. Александра Эала (Филиппины, 32) – Ига Швёнтек (Польша, 3);
- 16:30. Сорана Кырстя (Румыния, 18) – Линда Носкова (Чехия, 12);
- 17:00. Аманда Анисимова (США, 6) – Мэдисон Киз (США, 22).
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