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Усэйн Болт посетил матч Новака Джоковича и Артура Риндеркнеша на Уимблдоне-2026

Усэйн Болт посетил матч Новака Джоковича и Артура Риндеркнеша на Уимблдоне-2026
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Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт посетил матч третьего круга на Уимблдоне, где встречались 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и француз Артур Риндеркнеш, занимающий 28-ю строчку в рейтинге.

Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
Артур Риндеркнеш
28
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		4 6 6 4
7 		6 1 7 7
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Фото: Скриншот из трансляции

Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4) в пользу Джоковича. За выход в четвертьфинал соревнований он поспорит с россиянином Романом Сафиуллиным (132-й в рейтинге).

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса.

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