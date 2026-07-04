Усэйн Болт посетил матч Новака Джоковича и Артура Риндеркнеша на Уимблдоне-2026
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Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт посетил матч третьего круга на Уимблдоне, где встречались 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и француз Артур Риндеркнеш, занимающий 28-ю строчку в рейтинге.
Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
28
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 3
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|6 4
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|6
|1
|7 7
8
Новак Джокович
Н. Джокович
Фото: Скриншот из трансляции
Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4) в пользу Джоковича. За выход в четвертьфинал соревнований он поспорит с россиянином Романом Сафиуллиным (132-й в рейтинге).
Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса.
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