Усэйн Болт посетил матч Новака Джоковича и Артура Риндеркнеша на Уимблдоне-2026

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт посетил матч третьего круга на Уимблдоне, где встречались 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и француз Артур Риндеркнеш, занимающий 28-ю строчку в рейтинге.

Фото: Скриншот из трансляции

Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4) в пользу Джоковича. За выход в четвертьфинал соревнований он поспорит с россиянином Романом Сафиуллиным (132-й в рейтинге).

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса.