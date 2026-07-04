Уимблдон-2026, мужчины: расписание матчей на 4 июля
Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием шестого игрового дня соревнований.
Теннис. Уимблдон-2026. Третий круг. Расписание на 4 июля (частично):
- 13:00 — Алекс де Минор (Австралия, 5) — Захари Свайда (США);
- 13:00 — Карен Хачанов (Россия, 19) — Флавио Коболли (Италия, 9);
- 14:30 — Иржи Легечка (Чехия, 13) — Хауме Мунар (Испания);
- 16:30 — Тейлор Фриц (США, 6) — Лоренцо Сонего (Италия);
- 16:30 — Маркос Гирон (США) — Александр Зверев (Германия, 2);
- 18:30 — Фрэнсис Тиафо (США, 17) — Александр Бублик (Казахстан, 10);
- 18:30 — Григор Димитров (Болгария, WC) — Маттео Берреттини (Италия).
Материалы по теме
Комментарии