«Сейчас выиграть может любой». Морозова — о том, как изменился женский теннис

Финалистка Уимблдона-1974 и «Ролан Гаррос» – 1974 советская теннисистка Ольга Морозова рассказала, как изменился женский теннис за 50 лет.

– Раньше в женском теннисе главным оружием был выход к сетке.

– А почему сейчас мы не видим, чтобы в женской сетке так играли?

– Приём подачи. Он совершенно невероятный – две руки. Подача летит 200 км/ч, а её спокойно принимают на любом покрытии! И, действительно, на траве очень серьёзные отскоки, но раньше они были по центру корта, а сейчас – только по задней линии.

И игроки сейчас… В моё время первые два-три круга ты проходишь спокойно, если ты в топ‑10, сейчас такого не происходит. Выиграть может любой, особенно на траве, – сказала Морозова в видео на YouTube-канале First&Tour.