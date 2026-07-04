Даниил Медведев прокомментировал поражение в третьем круге на Уимблдоне-2026

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в третьем круге Уимблдона-2026. Он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 5:7.
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— Обидно вот так проигрывать, ведя с брейком в каждом сете. Всё дело – в поиске решений для победы, и я не нашёл правильных решений и проиграл.
— Вы вели с брейком в первом сете, во втором, в третьем – два брейка, два сетбола. Как это вообще могло произойти?
— Да, надо было лучше играть, но у меня не получилось подавать так, как хотел. И не получилось сыграть на тай-брейках так, как хотел. Даже если не подаёшь на сет, всё равно потом можешь его выиграть. Но сегодня он был лучше в важных моментах. Я очень разочарован.
— Когда повели с двумя брейками, может, вы ментально расслабились, и это привело к камбэку соперника? Или не в этом дело?
— Если брать первые два матча, этого не случалось. Бывают матчи, когда это случается, а бывает – когда нет. Если бы это был пятый сет и ты подавал на матч, вопрос может упереться в ментальность. А тут третий круг, повёл с брейком, надо просто закончить сет. Вероятно, в следующем матче я смогу это сделать, так что дело не в менталке, а в том, чтобы быть лучше в данном моменте, хорошо подать пару раз, нанести пару нужных ударов и закончить сет, — сказал Медведев на пресс-конференции.
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