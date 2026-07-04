«Всё зависит от момента и от трибун». Медведев — о взаимодействии и болельщиками

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после поражения на Уимблдоне-2026 высказался о взаимодействии с болельщиками.

— Вы любите взаимодействовать с болельщиками на встречах. В этом есть какая-то стратегия? Когда соперник это делает, вы реагируете, вас это вообще беспокоит?

— Нет, нет стратегии, всё зависит от момента и от трибун. Иногда трибуны более дружелюбны к тебе, иногда — менее. Когда публика дружелюбно настроена, естественно, легче призвать их тебя подбадривать. А если публика недружелюбная, просто не делаешь этого, бьёшься сам. Так что стратегии нет. Ну и некоторые соперники гораздо больше взаимодействуют с публикой, некоторые — меньше. Как бы то ни было, просто надо стараться победить.

— Во втором сете вам что-то сказали со стороны, и вы обратились к судье на вышке. Что там было?

— А, да я просто неправильно расслышал, так что это неважно. И когда судья спросил, я сказал ему, что просто что-то неправильно расслышал. Мне показалось, кто-то сказал мне что-то плохое, но это было не так. Даже когда я изначально подошёл к судье, то сразу добавил, что, похоже, имелось в виду что-то другое, — сказал Медведев на пресс-конференции.