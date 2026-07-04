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«Публика запомнит это надолго». Джокович — об общении со зрителями на Уимблдоне-2026

«Публика запомнит это надолго». Джокович — об общении со зрителями на Уимблдоне-2026
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, почему любит взаимодействовать с публикой во время и после матчей.

«Мы работаем в индустрии развлечений, поэтому я стараюсь давать людям качественный теннис — тем, кто платит за то, чтобы прийти и посмотреть на меня. Кроме того, я всегда старался как-то взаимодействовать с публикой. За свою карьеру у меня было много разного общения со зрителями — и хорошего, и плохого.

Да, иногда бывают матчи, когда ты просто пытаешься отключить всё и не обращать внимания. А иногда, если позволяет момент, можно сделать что-то необычное. Публика запомнит это надолго.

Эмоций много, и их нужно контролировать. Но не всем удаётся это сделать — кто-то более выразителен, чем другие», – сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

Вчера, 3 июля, после победы над французским теннисистом Артуром Риндеркнешем в третьем круге Уимблдона-2026 Новак Джокович станцевал на корте.

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (м)
Календарь Уимблдона-2026 (м)
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